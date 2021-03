"Schnee unterhalb von 1500 Metern wird es dann nicht mehr geben"

Erstmals liegen detaillierte regionale Daten zur Zukunft des Schnees in Österreich vor. Kernaussage: Nur bei großen Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel sind düstere Szenarien zu verhindern.

Mit 20 bis 60 Prozent weniger Schnee in einer Höhe von 500 bis 1000 Metern rechnen Wissenschafter in einer aktuellen Studie. Dies hänge davon ab, wie sehr wir uns dem Kampf gegen den Klimawandel verschreiben. Alles wird davon abhängen, ob das Ziel des Pariser Klimaabkommens - den globalen Temperaturanstieg bis zum Jahr 2100 unter zwei Grad Celsius zu halten - erreicht wird. Doch was heißt das konkret für Österreich? Die Forscher haben sich dazu zwei völlig unterschiedliche Skigebiete herausgepflückt und sie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse bzw. die Prognosen sind teilweise erschütternd.

An dem Gemeinschaftsprojekt Snow Cover Evolution in Austria (FuSE-AT) beteiligten sich Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), Universität Innsbruck, Climate Change Austria sowie das Schneezentrum Tirol. Ziel war es, einen Datensatz für die Entwicklung der Schneelage seit 1961 sowie für drei unterschiedliche Klimaszenarien bis zum Jahr 2100 zu berechnen. Dazu wurde ein Raster mit ein mal ein Kilometer großen Quadraten über Österreich gelegt - insgesamt also knapp 84.000 Messpunkte. Ergebnis Nummer eins: In den vergangenen 60 Jahren hat die Schneedeckendauer um 40 Tage abgenommen. Besonders bis 1500 Meter Seehöhe drohen dramatische Veränderungen, wenn der Klimawandel ungebremst voranschreitet. "Schnee unterhalb von 1500 Metern wird es im Jahr 2100 in Österreich nicht mehr geben", prognostiziert Projektleiter Andreas Gobiet von der ZAMG.

Die Wissenschafter konzentrierten sich in ihrer Forschungsarbeit besonders auf die Skigebiete Obergurgl (Tirol) und Brunnalm/Veitsch (Steiermark). Und das erstmals in enger Zusammenarbeit mit den dort verantwortlichen Lift- und Pistenbetreibern. Denn es galt auch die Frage zu klären, ob die Aufrechterhaltung des Skibetriebes selbst mit moderner Beschneiungstechnik noch Sinn macht. Für Obergurgl, das zur Gänze über 2000 Meter liegt, scheint sich oberflächlich gesehen nicht viel zu ändern. Zumindest bis zum Jahr 2050. "Sie haben mit Erleichterung aufgenommen, dass bis dahin künstliche Schneeproduktion durchaus machbar ist", berichtet Gobiet. Selbst der zu erwartende Anstieg der globalen Temperatur um ein Grad sollte in Obergurgl keine Spuren hinterlassen. "Doch nach 2050 wird es auch dort problematisch, wenn nichts oder zu wenig gegen den Klimawandel getan wird", warnt der Forscher. Und auch hier die Botschaft: Sollte das Paris-Ziel erreicht werden können, darf Obergurgl relativ sorgenfrei für weitere 50 Jahre planen.

Umdenken hat begonnen

Gänzlich anders die Situation im steirischen Skigebiet Veitsch. Denn dieses liegt auf 1400 Metern Seehöhe. "Die Eigenwahrnehmung der Verantwortlichen ist, dass man dort in punkto Beschneiung schon jetzt an Grenzen stößt. Die sagen, dass sie es kaum noch schaffen." In solchen Situationen könne bereits der Anstieg um ein Zehntelgrad entscheidend sein, warnt der ZAMG-Forscher. Nachsatz: "Das Skigebiet würde es aus betriebswirtschaftlicher Sicht ohnehin nicht mehr geben, gehörte es nicht der Gemeinde." Und von einem vollwertigem Wintertourismus könne ohnehin nicht die Rede sein, wenn rundherum alles grün sei und man quasi auf einem "weißen Band" Ski fahre. "Das Umdenken hat aber ohnehin schon begonnen." Und Beschneien sei eben auch eine ökologische Frage, wenn man an Wasser- und Stromverbrauch denke. "Und noch einmal: Wenn wir das Paris-Ziel nicht erreichen, brauchen wir 2100 von Naturschnee in 1500 Metern gar nicht mehr zu reden."

Andreas Gobiet von der ZAMG versucht die Zukunft des Schnees in Österreich anhand eines weiteren konkreten Beispiels zu skizzieren: Skitourengehen. Diese Sportart erfreut sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit und zählt vor allem in Corona-Zeiten zur idealen Alternative zum klassischen Skifahren. "Bis Mitte des Jahrhunderts wird die Skitourensaison um drei Wochen kürzer werden. Der Winter wird sich in allen Höhenlagen verkürzen." Es werden sich quasi Winterinseln bilden. Etwa Dezember und Jänner auf 2500 Meter und darüber. Gobiet: "Da werden keine großen Änderungen zu bemerken sein." Doch die Folgen des Klimawandels seien in großen Höhen bereits jetzt sichtbar. Bestes bzw. traurigstes Beispiel in Österreich: der Hohe Sonnblick (3105 Meter) mit dem ZAMG-Observatorium, gelegen mitten im Permafrostboden. "Der Gipfel ist mittlerweile mit Tonnen von Beton geimpft, die das Eis ersetzen."