Schnelle Kurse, wenig Erfolg: Viele Beschwerden über Online-Coaching

Die Digitalisierung macht's einfacher: In Schnellsiederkursen wird versprochen, dass man praktisch ohne Aufwand und Risiko rasch reich wird. Konsumentenschützer haben Hunderte Beschwerden.

Nicht nur junge Menschen fallen auf unseriöse Onlinecoachings herein (Symbolbild).

Wenig Arbeit und schneller Erfolg - mit dieser Traumformel wurden wohl schon immer Menschen geködert. Doch die Digitalisierung macht es Scharlatanen noch leichter, an ihre Opfer heranzukommen. Sie schildern in Onlinekursen den angeblich idiotensicheren Weg zum Reichtum besonders verheißungsvoll. Die penetrante Selbstdarstellung vieler Personen, die sich Influencer nennen und doch nur Werbung in diversen sozialen Medien machen, dürfte das Ihrige dazu beigetragen haben, dass das Publikum empfänglich ist für solche einfachen Botschaften.

Wer sich mit Konsumentenschützerinnen und Konsumentenschützern ...