Wie wäre es heuer mit Grantfasten?

Genau dann, wenn rundherum alles negativ erscheint, ist Leichtigkeit gefragt. Ein Plädoyer fürs Grantfasten.

Faschingsdienstag, 18 Uhr, in einem Tennengauer Supermarkt. Ein Kunde schaut grimmiger als der andere. Die Kassiererin bemüht sich mit müdem Lächeln, die Leute freundlich zu grüßen, doch alles, was sie dafür bekommt, ist ein gemurmeltes "Griaß di", gefolgt von "mit Bankomat, bitte". Die meisten Kundinnen scheinen ihre gute Laune bei der Faschingsparty gelassen zu haben. Mit verschmierten Katzen-Schnurrhaaren im Gesicht und schiefen Hexenhüten am Kopf trotten die Einkaufenden durch die Regalreihen.

Lachen wäre genau das, was wir jetzt ...