Schönbrunner Christbaum für Elefanten im Tiergarten

Alle Jahre wieder: Für den Kultur- und Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn wird ein großer Nadelbaum geschnitten, nach Wien gebracht, vor dem Schloss aufgestellt und festlich beleuchtet. Nach dem Fest wird er im Neuen Jahr gefällt, in kleinere Nadelholzstücke zerlegt und den Elefanten im Schönbrunner Tiergarten vorgesetzt. So geschah dies auch am Dienstag mit der 18 Meter hohen und 90 Jahre alten Fichte: Für die Dickhäuter ist das eine willkommene Abwechslung.

SN/APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/UNBEKA Die Wiener Elefanten mit ihrem Christbaum-Snack