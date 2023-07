Schönbrunner Orang-Utan-Jungtier ist ein Mädchen

Das Orang-Utan-Jungtier im Wiener Tiergarten Schönbrunn ist ein Weibchen, teilte der Zoo am Dienstag mit. Vor rund einem Monat zur Welt gekommen, hänge es derzeit meist am Bauch seiner Mutter, trinkt an der Brust und schläft danach ein. Als "Mädchen" könne "die Kleine lange bei uns im Tiergarten bleiben. Auch in der Wildbahn lebt weiblicher Nachwuchs selbst nach der Entwöhnung meist in der Nachbarschaft der Mutter", sagte Revierleiterin Sandra Keiblinger.

BILD: SN/APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/UNBEKA Orang-Utan-Baby wächst in Schönbrunn heran