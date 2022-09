Schönbrunner Panzernashörner planschen im neuen Teich

Die Panzernashörner im Tiergarten Schönbrunn können sich über einen neu angelegten Teich freuen. Am Welt-Nashorn-Tag am Donnerstag gab es die feierliche Eröffnung. "Panzernashörner sind ausgezeichnete Schwimmer und lieben es, im Wasser zu ruhen, zu fressen und sich abzukühlen. Außerdem suhlen sie sich gerne im Schlamm. So können sie einerseits lästigen Insekten entgehen, andererseits dienen Wasser und Schlamm der Hautpflege", sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Suhlen im Schlamm gegen lästige Insekten