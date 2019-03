Schönbrunner Schmutzgeier "Andi" wird ausgewildert

"Von Zuhause auszuziehen, ist immer ein großer Schritt. Vor allem für den neun Monate alten Schmutzgeier 'Andi' aus dem Tiergarten Schönbrunn", berichtete der Wiener Zoo am Dienstag. Der Jungvogel ist vergangene Woche von der Naturschutzorganisation "Green Balkans" abgeholt worden und soll bald in Bulgarien ausgewildert werden.

Die Wiederansiedelung erfolgt innerhalb des vor zwei Jahren gestarteten Wiederansiedelungsprojektes "Egyptian Vulture - New Life Project". Der Plan ist, dass "Andi" bald in den östlichen Rhodopen, einem bewaldeten Gebirge an der Grenze zu Griechenland, durch die Lüfte fliegen wird. "In den Balkanländern ist die Situation für den Schmutzgeier dramatisch. In den vergangenen 30 Jahren ist sein Bestand um mehr als 80 Prozent zurückgegangen. Derzeit sind dort nur noch 70 Brutpaare übrig. Wir sind stolz darauf, bei diesem wichtigen Projekt dabei zu sein", sagte die Schönbrunner Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.

Die Auswilderung wird schrittweise vollzogen. Im März wird "Andi" in eine große Freiflugvoliere gebracht. Dort lernt er die anderen jungen Geier kennen. "Im Mai wird die Voliere geöffnet und die jungen Geier sollen sich den wilden Geiern der Umgebung anschließen und von ihnen alles Nötige lernen. Vor allem sollen die erfahrenen Geier die Jungvögel im Herbst mit auf die Reise ins Überwinterungsgebiet in Afrika nehmen", erklärte Tierpflegerin Regina Riegler.

Der Schmutzgeier ist laut Tiergarten Schönbrunn der kleinste unter den vier europäischen Geiern. Dennoch ist seine Flügelspannweite mit 1,80 Metern recht imposant. Der Schmutzgeier kann sogar mit Werkzeugen umgehen. Mit Steinen kann er etwa große Straußeneier knacken.

Quelle: APA