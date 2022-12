Schönbrunner Zootiere freuen sich über den Schnee

Am Donnerstagvormittag hat es in Wien nach dem Wintereinbruch Anfang der Woche erneut geschneit. Der Tiergarten Schönbrunn hatte sich bereits in eine winterliche Schneelandschaft verwandelt. "Die Freude ist nicht nur bei unseren Besucherinnen und Besuchern groß, viele Tierarten kommen mit den kalten Temperaturen von Natur aus gut zurecht und sind bei diesem Wetter ganz in ihrem Element", berichtete Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Donnerstag in einer Aussendung.

SN/APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/DANIEL Sibirischer Tiger ist ganz in seinem Element