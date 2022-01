Schon zwei Coronacluster bei Skilehrern

Hotspots in Skischulen in Tirol - Gefahrenquellen sind Skihütten und Gemeinschaftsunterkünfte.

Sind Skilehrer sorglos und unvorsichtiger als andere Berufsgruppen? Immer wieder brechen bei Mitarbeitern von Skischulen größere Corona-Cluster aus. In Tirol sind bereits zwei prominente Skigebiete betroffen: In Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) haben 25 Skilehrer einen positiven Test abgeliefert. Hier waren zwei Skischulen mit großteils ausländischen Staatsbürgern betroffen. In St. Anton am Arlberg wurden 21 Skilehrer einer Skischule ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet und von der Gesundheitsbehörde umgehend abgesondert.

Gerhard Sint, Obmann des Verbandes der Salzburger Berufsskilehrer, kann sich ...