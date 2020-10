Schräge Blicke und vergessene Abstandsregeln: Wie Corona unseren Alltag verändert hat

Corona macht das Leben schwierig. Ein Schüler, der mit dem Virus infiziert ist, und ein Mann, der an Asthma leidet, erzählen.

"An die vielen Blicke habe ich mich gewöhnt"

Markus Maierhofer leidet schwer an chronischem Asthma. Er ist eine jener Personen, die deshalb von der Maskenpflicht ausgenommen sind. "Es ist in der Tat durch meine Erkrankung so, dass ich durch die Maske zu wenig Luft bekomme und das zu Anfällen führt", sagt er. Keine Maske zu tragen, ist aber gar nicht so einfach. An die vielen Blicke, die ihm tagtäglich in Geschäften zugeworfen ...