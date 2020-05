Schramböck wird Patin des Elefanten-Mädchens Kibali

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) übernimmt am Montag die Patenschaft für das Elefanten-Mädchen Kibali im Tiergarten Schönbrunn. Dieser feiert am Freitag nach 65 Schließtagen seine Wiedereröffnung. Kibali kam in der Corona-Pandemie eine große Rolle zuteil - dank ihr weiß Österreich, wie viel Abstand gehalten werden muss - setzte sich hier doch der viel zitierte Babyelefant durch.

