Schrecksekunde bei Radtour: Bärensichtung

Das Zusammentreffen zwischen Mensch und Tier verlief friedlich. Das Land Tirol gibt via Internet Ratschläge für eine Bärenbegegnung.

Diese Radtour wird den Beteiligten wohl noch länger in Erinnerung bleiben: Drei Radfahrer machten am späten Samstagnachmittag auf einem Forstweg in Langkampfen im Tiroler Bezirk Kufstein eine ungewöhnliche Sichtung: Sie entdeckten im Gehölz einen Bären und alarmierten sofort die Behörden. Das Zusammentreffen zwischen Mensch und Tier verlief ohne Komplikationen, niemand kam zu Schaden. Der Forstweg, auf dem das Radlertrio unterwegs war, trägt übrigens den Namen "Bärenbad".

Bereits am 14. Juni dieses Jahres war laut Land Tirol im Gemeindegebiet ...