Schriftzug des Südbahnhofs im Wien Museum montiert

Der Wiener Südbahnhof ist schon seit geraumer Zeit Geschichte. Jener prägnante Schriftzug, der über dem Eingang am Gürtel die Reisenden empfing, hat nun aber eine neue Heimat gefunden. Die Riesenlettern werden Teil der künftigen Dauerausstellung im neu gestalteten und erweiterten Wien Museum. Am Dienstag wurden sie an der Hallenwand montiert.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT 2009 wurden die Lettern vom Bahnhof abgenommen