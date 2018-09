Schubhäftlinge nach Brand auf dem Weg der Besserung

Die sechs Schubhäftlinge, die in der Nacht auf Samstag bei einem vermutlich aus Protest selbst gelegten Brand in ihrer Zelle im Wiener Polizeianhaltezentrum (PAZ) am Hernalser Gürtel teils schwer verletzt wurden, befinden sich auf dem Weg der Besserung. Nach Angaben des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV) konnten bis auf einen alle die Intensivstationen verlassen.

SN/APA/LPD WIEN Nur mehr ein Häftling befindet sich auf der Intensivstation