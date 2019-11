Die neue App, mit der Schüler ihre Lehrer bewerten können, hat bereits im Vorfeld die Wogen hochgehen lassen: Die Lehrergewerkschaft droht, vor Gericht zu ziehen.

Fünf Sterne für die motivierte Englischlehrerin, zwei Sterne für den unvorbereiteten Geschichteprofessor - ab Freitag können Schüler in ganz Österreich ihre Lehrer mittels App bewerten "wie Uber-Fahrgäste ihren Fahrer oder Airbnb-Mieter ihre Wohnungen", heißt es in einer Presseaussendung, in der ...