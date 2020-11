Schüler missbraucht: 8,5 Jahre Haft für Tiroler Lehrer

Ein 40-jähriger Lehrer einer Neuen Mittelschule, der über viele Jahre zahlreiche Schüler missbraucht haben soll, ist am Montag am Landesgericht Innsbruck zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Lehrer soll einen Schüler vergewaltigt und viele andere Buben geschlechtlich genötigt oder missbraucht haben. Der Angeklagte wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingeliefert. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

40-Jähriger in 15 Punkten angeklagt