Am Freitag streiken in ganz Österreich Jugendliche wieder für einen besseren Schutz des Klimas. Probleme mit der Schule muss es diesmal keine geben.

In Österreich wird wieder für eine bessere Klimapolitik demonstriert. Am Freitag werden in allen Landeshauptstädten Jugendliche dafür auf die Straße gehen. Earth Strike ist also angesagt und er kollidiert wieder einmal mit dem Schulbesuch. Ein Großteil der Veranstaltungen beginnt kurz ...