Schüler schreiben II William Stastny

Mobilität ist ein breites Themengebiet. Aber nicht für jeden von uns ist es selbstverständlich, sich frei zu bewegen. Im Laufe der Jahrhunderte gab es viele Innovationen wie Rollstühle, Prothesen und Rehabilitationsverfahren. Dies ermöglichte es jenen Menschen, deren körperliche Fähigkeiten eingeschränkt sind, ein mobileres Leben zu führen. Dies werden jedoch nicht die letzten Innovationen in diesem Bereich sein, und ich glaube, dass es durch die Verwendung von Stammzellen oder anderen wissenschaftlichen Entdeckungen möglich sein wird, die Mobilität für Menschen mit Beeinträchtigungen in Zukunft vollständig wiederherzustellen.

Dies mag zu optimistisch erscheinen. Wissenschaftlich ist es aber erwiesen, dass Stammzellen in der Lage sind, beschädigtes Gewebe wiederherzustellen und zu reparieren. Dies schließt auch die Nerven ein und könnte weitreichende Folgen haben.

So könnte eine Person, deren Rückenmark etwa aufgrund eines Unfalls beschädigt wurde und die daher die Arme oder Beine nicht mehr bewegen kann, möglicherweise wieder die volle Kontrolle über die Gliedmaßen erlangen. Das derzeit größte Problem, mit dem die Stammzellforschung kämpft, ist die Debatte über die Ethik. Ist es ethisch vertretbar, einem künstlichen Embryo das Leben zu nehmen, um das Leben eines anderen Menschen zu retten oder zu verbessern? Ich denke, dass Menschen mit Behinderungen eine Chance auf ein normales Leben verdienen, wenn sie dies wünschen. Daher denke ich, dass die Stammzellforschung und ihre Verwendung als Heilsubstanz das nächste Goldene Zeitalter der Medizin einleiten werden.

Aber was ist mit Menschen, die Gliedmaßen verloren haben? Die Wissenschaft kann uns immer überraschen. Denken wir zurück an das neunzehnte Jahrhundert. Wer hätte sich damals vorstellen können, dass Transplantationen ein so wichtiger Bestandteil der

Medizin werden würden? Heutzutage können wir vieles transplantieren - Organe wie Gliedmaßen. Bisher wurde jedoch noch keine Möglichkeit gefunden, einen Arm oder ein Bein künstlich nachwachsen zu lassen. Während dies für uns noch im Bereich der Science-Fiction liegt, sehen unsere Prothesen zunehmend so aus wie aus "Star Wars". Die Innovationen in diesem Bereich haben vielen Menschen mit Missbildungen oder fehlenden Gliedmaßen das Leben erheblich erleichtert.

Womit wir heute zu kämpfen haben, könnte die Wissenschaft von morgen zum Kinderspiel machen. Die ethische Debatte hat bereits zu lange gedauert und wir sollten vorankommen, damit die Wissenschaft der Menschheit weiterhin helfen kann.

Daher halte ich weitere Investitionen in die Stammzellforschung und die prothetische Entwicklung für erforderlich. Bevor diese Technologien verfügbar sein werden, sollten wir uns jedoch alle bemühen, das Leben von Menschen mit geringerer Mobilität so schön und zugänglich wie möglich zu gestalten. Viele der betroffenen Menschen mussten schon oft ihre Stärke beweisen und haben mehr aushalten müssen, als wir uns vorstellen können. Deshalb sollten wir versuchen, die Welt für sie zu einem besseren Ort zu machen.

Schreibwettbewerb: Der Verein MISCHA - Medien in Schule und Ausbildung bietet Programme für Schulen, um die Lese- und Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern zu fördern. Aktuell wurde ein Schreibwettbewerb zum Thema Mobilität veranstaltet - die SN drucken die beiden Siegertexte.