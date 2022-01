Schüler schrieb Test im Freien

Ein neunjähriger Volksschüler mit einer Maskenbefreiung darf nicht in der Klasse sitzen. Damit nicht genug: Die Bildungsdirektion anerkennt das Attest nicht und verlangt eine Zweitexpertise.

Die FPÖ ortet einen Skandal, die Bildungsdirektion Steiermark versteht die Aufregung nicht. Der Stein des Anstoßes ist ein Sachunterrichtstest in einer dritten Klasse der Volksschule in Voitsberg: Ein neunjähriger negativ auf Corona getesteter Bub mit einer Maskenbefreiung wollte am vergangenen Dienstag den Test schreiben. Die Leiterin der Volksschule in Voitsberg verweigerte dem Buben den Zutritt zum Klassenraum und bot ihm an, die schriftliche Prüfung im Außenbereich der Schule abzulegen. Dem Kind wurde noch ein Sessel zur Verfügung gestellt und während ...