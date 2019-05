Schüler wollte "Dschihadisten schicken": Fünf Monate bedingt

Ein 14-jähriger Schüler ist am Mittwoch zu fünf Monaten bedingt verurteilt worden, weil er in einer Neuen Mittelschule in Linz einer Lehrerin angekündigt hat, er werde "Dschihadisten zum Sprengen schicken" und die Direktorin "abstechen", sollte diese nicht von einer Anzeige wegen Schulschwänzens absehen. Das Urteil ist rechtskräftig, der Bursch muss zudem zur Bewährungshilfe.

SN/APA/VERENA LEISS Der 14-Jährige drohte zudem seine Direktorin "abzustechen"