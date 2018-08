Schülersprecher gegen Handyverbot an Österreichs Schulen

Gegen ein generelles Handyverbot an Österreichs Schulen sprechen sich Bundesschulsprecher Harald Zierfuß und der Bundesobmann der VP-nahen Schülerunion, Tobias Hofstätter, aus. Schüler sollten auf die digitalisierte Welt vorbereitet werden, mit einem Verbot geschehe das Gegenteil, betonten sie am Dienstag. In Frankreich wurde Ende Juli ein Handyverbot an Schulen beschlossen.

SN/APA (dpa/Archiv)/Jens Kalaene In Frankreich wurde im Juli ein Handyverbot an Schulen beschlossen