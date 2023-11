Schülertransport und Pkw kollidiert - Sieben Leichtverletzte

An einer Kreuzung in Weistrach (Bezirk Amstetten) sind Dienstagfrüh ein neunsitziger Schülertransport und ein Pkw kollidiert. Der Verkehrsunfall forderte nach Polizeiangaben sieben Leichtverletzte. Betroffen waren demnach fünf Volksschulkinder und beide Lenker. Sie wurden laut Feuerwehr in umliegende Krankenhäuser gebracht. Mehrere Rettungskräfte waren alarmiert worden.

BILD: SN/APA/BFKDO AMSTETTEN/UNBEKANNT Fünf Kinder und beide Lenker verletzt