Schüsse in Wien - Fahndung nach Schütze und Beifahrer

In Wien-Favoriten ist am Mittwochabend bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern wegen zu langsamen Fahrens ein Mann durch Schüsse schwer verletzt worden. Das 27-jährige Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und war laut Polizeisprecher Paul Eidenberger ansprechbar. Vom Täter fehlt vorerst jede Spur, zudem wurde bekannt, dass ein Beifahrer des Täters zu Fuß geflüchtet war.

Fünf bis zehn Schüsse sollen gefallen sein