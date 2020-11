Schüsse in Wiener Innenstadt: Innenminister geht von Terror aus

Am Wiener Schwedenplatz sind am Montagabend mehrere Schüsse gefallen, der Angriff läuft laut Innenministerium läuft derzeit noch. Die Menschen werden aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Der Vorfall hat sich ersten Informationen zufolge in der Nähe einer Synagoge im ersten Bezirk zugetragen. Ein Polizist wurde angeschossen, ein Täter festgenommen.

Die Lage ist unübersichtlich. In der Wiener Innenstadt sind am Montagabend mehrere Schüsse gefallen. Es habe mehrere Verletzte gegeben, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA. Möglicherweise handle es sich um einen Angriff auf eine Synagoge in der Seitenstettengasse, die nahe dem Tatort liegt. Die Polizei Wien berichtete über Twitter über einen größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt. Die genauen Umstände waren zunächst nicht bekannt. Zahlreiche Zeugen sprechen von einem Großaufgebot an Polizei und Rettungskräften. Auch von einem Toten war die Rede, das wurde offiziell bisher nicht bestätigt. Das Innenministerium bestätigte in der Zwischenzeit, dass ein Polizist offenbar angeschossen wurde und schwer verletzt sei. Er sei mit einer Langwaffe angeschossen worden, hieß es. Ein Täter wurde laut Sicherheitsbehörden festgenommen. Die Hintergründe sind laut Ermittlerkreise noch unklar. Innenminister Karl Nehammer ging in einer ersten Stellungnahme von einem "augenscheinlichen Terroranschlag" aus.

Auch in den Sozialen Medien häufen sich die Augenzeugenberichte.

Die Polizei ruft auf Twitter dazu auf, die Plätze zu meiden. Die Anrainer sollen in ihren Wohnungen bleiben und sich von den Fenstern fernhalten. Das Innenministerium geht davon aus, dass der Angriff noch läuft.

Das Innenministerium hat mehrmals dazu aufgerufen, keine Fotos oder Videos des Einsatzes zu erstellen und diese zu veröffentlichen.

Laut der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) dürften sich zum Zeitpunkt des Anschlages keine Menschen im Stadttempel in der Seitenstettengasse und in den Räumlichkeiten der Kultusgemeinde befunden haben.

Drei Verletzte sind nach der Attacke in der Wiener Innenstadt in Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes aufgenommen worden. Das sagte Christoph Mierau, Sprecher des Gesundheitsverbundes, auf APA-Anfrage.

Die Personen dürften schwerere Verletzungen erlitten haben. Ob es sich um Schusswunden oder Verletzungen von einer Explosion handelt, konnte Mierau nicht sagen.

Quelle: SN