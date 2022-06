Schüsse in Wiener Park nach Streit gefallen

Ein Streit dürfte eine Bluttat in Wien-Favoriten, bei der am Montagabend ein 26-Jähriger in einem öffentlichen Park mehrfach angeschossen worden war, ausgelöst haben. Das sagten jedenfalls Zeugen, welche die Ermittler nach der Tat befragt haben, wie Polizeisprecherin Barbara Gass am Mittwoch mitteilte. Das Opfer wurde im Bereich des Oberschenkels, des Arms und des Gesäßes getroffen. Die Polizei stellte mehrere Patronenhülsen sicher, der Schütze konnte jedoch flüchten.

