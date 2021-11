Schüsse mit Bockflinte auf Maulwurf - Steirer angezeigt

Ein Oststeirer hat am Donnerstagnachmittag in Bad Gleichenberg (Bezirk Südoststeiermark) mit einer doppelläufigen Flinte auf einen Maulwurf geschossen und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ihm wurde die Waffe - eine Bock-Doppelflinte - abgenommen und ein Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mitteilte.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Patrick Pleu Steirer schoss mit Flinte auf Maulwurf