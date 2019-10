Schüsse von Stiwoll jähren sich zum zweiten Mal

Die Schüsse von Stiwoll haben sich am Dienstag zum zweiten Mal gejährt - am 29. Oktober 2017 hatte Friedrich F. in einem Nachbarschaftsstreit mit einem Gewehr zwei Menschen erschossen und eine weitere Person schwer verletzt. Danach war der Mann geflüchtet, seither blieb er verschwunden. Laut Polizei werden die Hinweise immer weniger, 2019 gab es 19. Keiner brachte einen Durchbruch.

SN/APA (Archiv)/ERWIN SCHERIAU Der Steirer steht auf der Liste der "Europe's Most Wanted Fugitives"