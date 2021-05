Schulbuffetbetreiber wegen Millionenbetrugs verurteilt

Ein nicht alltäglicher Fall von schwerem Betrug wurde am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt verhandelt. Dabei wurde ein 42-jähriger Betreiber etlicher Schulbuffets an Bildungseinrichtungen im Süden Wiens zu zweieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt. Der Mann soll jahrelang EU-Beihilfen bezogen haben, die ihm gar nicht zustanden. Das Urteil ist vorerst nicht rechtskräftig.

Angeklagt war der Schulbuffetbetreiber wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs. Er soll bei regionalem Obst und Gemüse falsche Liefermengen vorgetäuscht und überhöhte Rechnungen vorgelegt haben. Der Schaden betrug laut ...