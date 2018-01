Schulbus-Beifahrerin bei Unfall in OÖ schwer verletzt

Eine 51-Jährige ist am Donnerstagabend bei einem Unfall in Mauthausen (Bezirk Perg) schwer verletzt worden. Die Frau war als Beifahrerin in einem Schulbus unterwegs gewesen. Das berichtete die Landespolizeidirektion am Freitag.

SN/APA (Webpic)/hex Rettungseinsatz war notwendig