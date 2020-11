Schuldirektor nach Terrorposting entlassen

"Terror in Wien! Refugees welcome!", schrieb Josef Mayer auf seiner Facebook-Seite. Nun ergreift die AfD für ihn Partei.

Das Wolfgarten-Gymnasium in Eisenstadt genoss bisher den Ruf einer katholischen Eliteschule. Bis zum Abend des 2. November, an dem ein 20-jähriger gebürtiger Österreicher in Wien vier Menschen erschoss. Wenig später war auf Facebook zu lesen: "Terror in Wien! Refugees welcome!" Geschrieben vom Direktor des Gymnasiums, Josef Mayer.

Die Diözese sprach daraufhin eine Suspendierung aus. Die Äußerungen des Direktors würden zur Destabilisierung und Polarisierung beitragen. Am Donnerstag wurde Mayer, der einst auch ÖVP-Vizebürgermeister von Eisenstadt war, entlassen. Er wurde ...