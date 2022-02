Schuldirektoren warnen vor Folgen neuer Maskenregeln

Die Sprecher der Direktorinnen und Direktoren der AHS und BHS, Isabella Zins und Franz Reithuber, haben am Donnerstag in einer Stellungnahme vor den Auswirkungen der ab Montag in allen Schultypen gelockerten Maskenpflicht gewarnt. Die beiden rechnen angesichts der anhaltend hohen Fallzahlen mit mehr Infektionen und daher auch mehr Krankenständen von Schülern und Lehrern. Die Folge wären nur mehr teilweise besetzte Klassen und ein löchriger Stundenplan.

SN/APA/dpa/Julian Stratenschulte Warnung vor neuen Maskenregeln an Schulen