Schulen sollen im Sommer für Sportvereine öffnen

Schulen sollen im Sommer für Vereine ihre Turnhallen und Außensportanlagen öffnen. Dazu rufen Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sowie Städte- und Gemeindebund in Schreiben an die Bürgermeister bzw. Direktoren auf. Kinder und Jugendliche hätten in der Coronakrise besonders darunter zu leiden gehabt, dass der Zugang zu gemeinsamer Bewegung und gemeinsamem Sport in der Schule stark beeinträchtigt gewesen sei.

Das soll nun durch zusätzliche Angebote im Sommer kompensiert werden. Zwar stünden im Juli und August an den Schulen oft Sanierungs- und Grundreinigungsarbeiten von Sportflächen und -infrastruktur am Programm, heißt es in den Briefen. "Vielleicht ergeben sich aber Zeitfenster für die Schulraumüberlassung." Besonders geeignet wären Schulen, die einen externen Zugang zu Schulsportflächen besitzen, weil dann das restliche Schulgebäude nicht betreten werden muss.