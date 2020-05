Schulkinder wieder im Straßenverkehr unterwegs

Nach zwei Monaten Homeschooling werden Österreichs Schüler am 18. Mai in den Unterricht zurückkehren. Zahlreiche Schüler, darunter rund 340.000 Volksschüler, sind dann wieder im Straßenverkehr unterwegs. "Ein Teil der Kinder hat vor der Corona-Krise gerade erst gelernt, sich selbstständig durch den Straßenverkehr zu bewegen, was schwierig genug ist", so das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).

SN/APA (Symbolbild)/HARALD SCHNEIDE Kinder sind durch die neuen Regeln sehr gefordert