Eine 29-jährige Schwangere ist bei einem Zusammenstoß eines Mopeds mit einem Auto Samstagnachmittag in Ried verletzt worden. Die Frau fuhr auf dem Zweirad am Sozius mit, das ein 31-Jähriger ohne gültiger Berechtigung lenkte. An einer Kreuzung dürfte ein 64-jähriger Autofahrer das Moped übersehen haben und krachte mit ihnen zusammen. Die 29-Jährige kam ins Krankenhaus Ried, berichtete die Polizei.

SN/APA (Archiv/dpa)/Patrick Seeger Die Schwangere Frau wurde nach Ried ins Krankenhaus gebracht