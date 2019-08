Schwangere Kärntnerin getötet: "Dringender Tatverdacht"

Nach der Tötung einer hochschwangeren Kärntnerin in der Nacht auf Samstag hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt am Montag die Untersuchungshaft für einen dringend Verdächtigen beantragt. Der 35-jährige Österreicher wurde bereits am Sonntag befragt, er war nicht geständig. Mittels DNA-Abgleich soll festgestellt werden, ob er der Vater des ungeborenen Kindes des Opfers war.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Wohnhausanlage in Feffernitz, wo die Leiche entdeckt wurde