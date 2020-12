Schwangere sucht Arzt

Ärztemangel in der Obersteiermark trifft junge Mütter - auch finanziell. Denn sie müssen in Praxen von Wahlärzten gehen.

Über Ärztemangel - vor allem in strukturschwachen Regionen - wird in Österreich immer wieder diskutiert. Zu Beginn dieses Jahres waren in Österreich 157 von den Krankenkassen ausgeschriebene Stellen unbesetzt, 95 im Bereich der Allgemeinmedizin, bei den Fachärzten waren es 62 (davon 26 Kinderheilkunde und 16 Frauenheilkunde), wie die APA berichtete.

Hinter diesen Zahlen stehen wiederum häufig verzweifelte Patientinnen und Patienten. Wie in den Bezirken Murau und Murtal, wo junge Mütter den Ärztemangel drastisch zu spüren bekamen. Eine Steirerin, ...