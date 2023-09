Schwangerschaftsabbruch - Situation für Disoski "beschämend"

Die Grünen pochen darauf, Schwangerschaftsabbrüche auf Kosten der Krankenkasse in allen öffentlichen Spitälern zu ermöglichen. Derzeit herrsche hier ein "beschämender Zustand", meinte die Grüne Frauenvorsitzende Meri Disoski im Interview mit der APA. In der Koalition habe man indes trotz "sehr unterschiedlicher Zugänge" von ÖVP und Grünen "längst überfällige Schritte" in der Frauenpolitik gesetzt. Das Frauenbudget soll wieder erhöht werden.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Grüne Frauenvorsitzende Disoski will Abtreibung auf Krankenkasse