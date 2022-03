Schwangerschaftsvergiftung als Risiko für Mutter und Kind

Bei rund zwei Prozent der Schwangeren tritt eine Präeklampsie (Schwangerschaftsvergiftung) auf, die ein hohes Gesundheitsrisiko für die werdende Mutter und das Kind bedeuten kann. "Es gibt weltweit pro Jahr 70.000 Fälle, wo die Frau verstirbt", sagte die Gynäkologin Sabine Enengl am Dienstag beim Apothekerkongress in Schladming. Bei Schwangeren, die an Covid-19 erkrankt sind, seien sogar sieben bis zehn Prozent von Präeklampsie betroffen. Fachärzte raten zur Corona-Impfung.

