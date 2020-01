Schwarzenegger gratulierte Regierung per Videobotschaft

Mit einer auf den Onlinediensten Facebook und Twitter verbreiteten Videobotschaft hat Arnold Schwarzenegger am Donnerstag der türkis-grünen Bundesregierung zu ihren Klimaschutz-Ambitionen gratuliert. Mit den Worten "Lieber Sebastian, lieber Werner" dankte er Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seinem grünen Vize Werner Kogler dafür, die Anliegen der Menschen ernst genommen zu haben.

Die kommenden Jahre seien von entscheidender Bedeutung für den Klimaschutz, sagte der Initiator der Klima-Konferenz "R20 Austrian World Summit". Die strengen Umweltgesetze in Kalifornien würden zudem zeigen, dass Wirtschaft und Umweltschutz kein Widerspruch seien. Auch Österreich könne nun dem Beispiel des US-Bundesstaats folgen und so ein Beispiel für die ganze Welt werden, schloss der frühere kalifornische Gouverneur. Er freue sich jedenfalls auf den 26. Mai und damit auf die vierte "R20" in der Wiener Hofburg.

Quelle: APA