Schwarzgeld an vier Spieler und einen Fußballtrainer

Langsam gibt Martin Pucher, Hauptbeschuldigter im Kriminalfall rund um die insolvente Commerzialbank Mattersburg (CBM), Details darüber bekannt, was mit rund 40 Mill. Euro geschehen ist, die er freihändig dem Geldinstitut entnommen und an den Sportverein SV Mattersburg weitergeleitet hat. In einer Vernehmung vor der Polizei Mitte März gestand der Ex-Banker und Fußballpräsident des Bundesligavereins, dass er auch Schwarzgeld an vier Spieler und einen Ex-Trainer bezahlt habe. Bis 2013 hätten zwei Spieler insgesamt zwischen 50.000 und 100.000 Euro bekommen, zwei weitere ...