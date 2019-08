Schwede nach 16 Raubüberfällen in Österreich vor Gericht

Als längstdienender Bank- und Posträuber der jüngeren heimischen Kriminalgeschichte muss sich ein 54-jähriger Schwede am Freitag am Wiener Landesgericht verantworten. Der Mann hatte von August 2009 bis April 2018 16 Überfälle in Wien, Linz und Graz begangen, wobei er jeweils maskiert und mit einer Schreckschuss-Pistole oder einer Softair-Waffe auftrat. Insgesamt erbeutete er rund 300.000 Euro.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Der Schwede muss sich am Wiener Landesgericht verantworten