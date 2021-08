Schwedin stürzte am Dachstein in Gletscherspalte

Bei einer Bergtour auf den Hohen Dachstein ist eine 54-jährige Frau aus Schweden am Samstag am Hallstätter Gletscher in eine Spalte gestürzt. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber geborgen und in die Klinik Schladming geflogen. Die Alpinistin war mit ihrem Lebensgefährten und zwei erwachsenen Söhnen unterwegs gewesen. Nach dem Abstieg vom Gipfel über den Randkluftsteig nahm die Frau am Hallstätter Gletscher ihren Helm ab und dürfte dabei das Gleichgewicht verloren haben.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Notartzhubschrauber barg die Frau