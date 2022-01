Schweinepest ist in Österreich nicht mehr aufzuhalten

Die Jäger sind aufgerufen, den Bestand an Wildschweinen stark zu reduzieren - sonst droht Massenkeulung bei Mastbetrieben.

Die Coronapandemie beim Menschen, die Vogelgrippe und bald schon die Schweinepest bei Nutztieren. Die Seuchen sind in Österreich allgegenwärtig. "Es ist keine Frage, ob die Schweinepest kommt, sondern wann. Kommen wird die Seuche jedenfalls", sagt Sylvia Scherhaufer, Generalsekretärin des Landesjagdverbandes Niederösterreich.

Die Afrikanische Schweinepest, ein hoch ansteckendes Virus, hat sich von Osteuropa aus bereits in halb Europa ausgebreitet. Teile Deutschlands an der Grenze zu Polen wie auch Teile Ungarns in Grenznähe zu Österreich wurden bereits zu Sperrzonen erklärt.

