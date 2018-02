Schwelbrand in Haus in Baden forderte ein Todesopfer

Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Baden - Leesdorf hat am Freitag in der Früh ein Todesopfer gefordert. Feuerwehrkräfte fanden die Bewohnerin im Dachgeschoß des Hauses leblos auf, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich. Die Einsatzkräfte konnten der Frau nicht mehr helfen. Laut Feuerwehrangaben dürfte es sich um einen Schwelbrand gehandelt haben.

SN/APA/Webpic/hex Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort