Schwer betrunkener Radfahrer rammte Radlerin frontal

Der 62-Jährige war mit 2,1 Promille auf dem Fahrrad unterwegs. Die Frau wurde leicht verletzt.

Ein schwer betrunkener Radfahrer hat in der Nacht auf Sonntag in Innerschwand am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) eine andere Frau auf dem Zweirad frontal gerammt. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Alkotest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,1 Promille, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der Einheimische und die Frau aus Weißenkirchen im Attergau waren auf dem Radweg neben der Attersee Straße (B151) unterwegs. Laut Polizei versuchten beide noch vergeblich auszuweichen.

(APA)