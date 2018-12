Schwer Verletzter bei Zusammenstoß zweier Pkw in Wien

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw bei der Kreuzung Pfenninggeldgasse/Gablenzgasse am Mittwochabend in Wien-Ottakring ist ein Mann zwischen der Rückbank und den Vordersitzen eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Auch drei weitere Personen kamen bei dem Unfall zu Schaden, berichtete die Wiener Berufsfeuerwehr am Donnerstag.

SN/APA (Berufsrettung Wien)/UNBEKAN Ein Mann wurde zwischen Rückbank und Vordersitzen eingeklemmt