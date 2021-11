Schwere Blessuren bei Streit in Familie in Wien-Donaustadt

Mit schweren Verletzungen ist eine familiäre Auseinandersetzung am Samstag zur Mittagszeit in Wien-Donaustadt ausgegangen. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak ging ein 56-jähriger Mann in der gemeinsamen Wohnung unweit der Klinik Donaustadt kurz vor 13.00 Uhr mit einem Messer auf seine 53-jährige Frau los und verletzte sie mit Schnitten im Halsbereich schwer. Der 24-jährige Sohn kam seiner Mutter zu Hilfe, was mit schweren Blessuren bei den Männern endete.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Wiener Polizei schritt am Samstag ein, weil Vater Familie attackierte