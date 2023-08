Schwere Unwetter zogen über Salzburg und Oberösterreich

Am Samstagabend sind erneut schwere Unwetter über Österreich gezogen. Besonders Salzburg und Oberösterreich waren am Abend betroffen. Starkregen und Sturm sorgten für hunderte Feuerwehreinsätze und zahlreiche Schäden. Allein in Oberösterreich sprach die Landeswarnzentrale am Abend von rund 700 Einsätzen.

BILD: SN/APA/MICHAEL BAIER Eine Unwetterfront zog über das Land