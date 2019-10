Schwerverletzte in Wien "abgelegt" - Opfer fehlt Erinnerung

Erinnerungslücken machen der Wiener Polizei die Ermittlungen nach einem mysteriösen Vorfall schwer: Ein Mann (25) hatte in der Nacht auf Freitag seine schwer verletzte Freundin aus einem Haus getragen und auf der Straße "abgelegt", hat dazu aber angeblich eine Gedächtnislücke. Das Opfer (26) ist mittlerweile stabil, aber auch der Frau fehlt jede Erinnerung, so Sprecherin Irina Steirer am Dienstag.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Der Mann hatte seine Freundin auf der Straße "abgelegt"