Schwerverletzter bei Arbeitsunfall in NÖ

Ein 52-jähriger Mann ist am Samstagvormittag bei einem Arbeitsunfall in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) schwer verletzt worden. Der Mann hatte in rund 2,40 Metern Höhe von einem Arbeitskorb aus an einem Garagentor gearbeitet. Dabei dürfte der an einem Stapler montierte Korb gekippt sein, woraufhin der 52-Jährige mit diesem zu Boden stürzte, hieß es von der Polizei.

Ein 24-Jähriger, der den Stapler bedient hatte, verständigte die Rettungskräfte. Der 52-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Wien Meidling geflogen. Für die Erhebungen wurde das Arbeitsinspektorat beigezogen. Quelle: APA